Man (22) veroordeeld voor oplichting via Marktplaats: volgens hem probeerden zijn exen hem terug te pakken

Geen koe meer in de wei, wat betekent dat? ‘De doodsteek voor het platteland’, klinkt het in Vragender

11 juli VRAGENDER - Geen boer meer in de buurt? Niemand in Vragender, en andere Gelderse en Brabantse plattelandsgemeenschappen, kan zich dat voorstellen. Als Nederland de strengste stikstofdoelen wil naleven, is dat alleen wel een reëel scenario in grote delen van de regio, zegt een nieuw rapport. Wat zou dat betekenen?