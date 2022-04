Man (27) betaalt meisjes die hem ‘voor zijn ballen trappen’: justitie vervolgt hem voor ontucht

Want dat was het, meent justitie. Zeker omdat de meisjes na afloop ieder 50 euro kregen én de politie een lijst overhandigden met seksuele handelingen waarvoor de man zou willen betalen.



Maar seksueel opgewonden van de trappen tegen zijn ballen werd hij niet, verklaarde de Venlonaar. ,,Het gaat alleen maar om het leggen van contacten, meer niet. Dit werkt wel en zo krijg ik wel aandacht”, zei de man, die moeite heeft met het leggen van contacten en in juli 2020 via Snapchat in contact kwam met de Doetinchemse meisjes.



De meisjes waren destijds nog geen 16 en in de visie van justitie is er sprake van ontucht met minderjarigen.