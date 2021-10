Man (30) slaat vriendin nadat hij coke heeft gesnoven: ‘Maar heel zachtjes, met de vlakke hand’

Voor de mishandeling van zijn vriendin en het vernielen van een deur stond hij terecht in de rechtbank in Zutphen. En dat was bepaald niet de eerste keer: de man heeft een strafblad van liefst 25 kantjes.



Volgens het Openbaar Ministerie is er daarom nog maar één optie: de man moet naar een Instelling voor Stelselmatige Daders. ,,Zijn strafblad in combinatie met diverse behandelingen die niet goed gingen, het is nu wel mooi geweest. We zijn uitgepraat en de ISD-maatregel is de enige manier om deze patstelling te doorbreken.”



Om een dergelijke maatregel te kunnen opleggen moet een verdachte in de laatste vijf jaar minimaal drie keer een onvoorwaardelijke straf hebben gekregen met daarbij minimaal tien strafbare feiten. En die heeft de man.