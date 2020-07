Man (31) komt ondanks verbod toch naar politiebureau Winterswijk en is aangehouden

Achterhoek­se boeren op weg naar Nijmegen om brief te bezorgen bij ‘stikstof­strij­der’ Vollen­broek

20:41 VARSSEVELD/ NIJMEGEN - Achterhoekse boeren zijn dinsdagavond onderweg naar Nijmegen om daar een brief te bezorgen bij Johan Vollenbroek. Bij Varsseveld zijn de boeren met tussen de 130 en 150 trekkers de A18 op gereden. Ze gaan naar het huis van Vollenbroek in de Waalstad, waar ze hem duidelijk willen maken dat de boeren vooral door hem in de problemen zijn gekomen