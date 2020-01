Man (32) lichtte supermarkt Plus in Winterswijk voor 6.300 euro op

Auto slaat over de kop na mislukte inhaalma­noeu­vre, Doetinchem­se­weg afgesloten

8:50 DOETINCHEM - Een auto is vrijdagochtend over de kop geslagen na een mislukte inhaalmanoeuvre op de Doetinchemseweg in Doetinchem. De weg is voor al het verkeer afgesloten. Automobilisten worden omgeleid.