Man (35) bekent met hakbijl te hebben ingeslagen op eigenaar smartshop Winterswijk

VAN HIER In Voor-Bel­trum zijn de banden hecht: ‘Laten we hopen dat er ook in de hemel een Halfweg is’

De halve buurtschap heet Groot Zevert en in elk huis woont wel een Jan. In Voor-Beltrum achter Groenlo zijn de banden hecht. Zelfs het café is er van de gemeenschap. „Het is hier net Volendam.”

2 oktober