Man (35) mishandelt Marjoleins dochter (12) in speeltuin om belletje lellen: meisje doodsbang

Spijt? Niets daarvan. ,,Kom ik haar tegen, doe ik hetzelfde.”



In slechts een zwarte onderbroek staat de man in de deuropening van z’n woning aan de Nieuweweg. De mep die hij het meisje verkocht in de speeltuin om de hoek was een reactie op het belletje lellen, maanden terug, vertelt hij in gebrekkig Engels.



,,Wat zij deed mag niet. Ze kwam in mijn tuin. Ik deed wat ze verdiend had.”