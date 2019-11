Man (39) opgepakt voor spuiten hakenkruis op politieauto in Doetinchem

De bekladdingen werden zondag ontdekt. Op het gemeentehuis was onder meer een hakenkruis en een leus over Adolf Hitler geschreven met verf. In een Tweet laat de wijkagent weten: ‘Hier maken we graag overuren voor. Dankzij de bereidwilligheid van collega’s, hebben we dinsdagavond laat een verdachte kunnen aanhouden voor de gepleegde feiten eerder dit weekend in Dtc.’



De gebouwen en de politieauto zijn door een bedrijf schoongemaakt. De kosten voor die werkzaamheden worden waar mogelijk verhaald op de dader.