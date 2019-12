Man (50) opgepakt na omverduwen rivaliserende fan tijdens ontspoord volleybalduel in Schalkhaar

Tessa (18) heeft eindelijk werk, in ieder geval voor de komende drie maanden

13:47 De Doetinchemse Tessa (18) werd overspoeld met reacties nadat ze in de Gelderlander vertelde dat ze door haar beperking geen baan kon vinden. Inmiddels is ze aan het werk. Onbetaald weliswaar, maar ze is in ieder geval aan de slag. ,,Fijn om niet meer de hele tijd thuis te zitten.”