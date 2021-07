Man (65) kan zichzelf dodelijk ongeluk met tractor in Aalten niet vergeven: ‘Denk er elke dag aan’

Stadse fratsen Nog snel naar het nieuwe toilet dat ons leven zal veraangena­men

11 juli Helemaal zeker van mijn zaak ben ik niet als ik de toiletbril omhoog doe en ontspan. Zeker niet als ik halverwege in mijn rug wat gerommel en een vrouwenstem hoor. Tussen mij en de vrouw zit de wc-deur die ik op slot heb gedraaid. Daarachter zal ze staan in het halletje dat uitkomt in het restaurant. Trouwens, het kunnen ook twee vrouwen zijn want ik ontwaar iets van een conversatie. De gedachte dat de tweede stem misschien van een kind is, stelt me enigszins gerust.