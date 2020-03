Man (67) sloeg hond die ‘met opgetrokken lip’ op hem af kwam: voorwaardelijke taakstraf

Dat zei een 67-jarige man uit Ulft, die vrijdag terecht stond voor dierenmishandeling op 11 november 2018. Hij had daarna bij de politie gelijk ontkend en dat deed hij bij de politierechter opnieuw.



Maar twee getuigen hebben verklaard dat ze hebben gezien dat de verdachte de hond had geslagen. Dit gebeurde nadat de niet aangelijnde hond van een jongetje naar de verdachte met zijn hond was gelopen. Een getuige zei dat de hond van het jongetje vrolijk was en totaal niet agressief. Deze getuige had ook een verse verwonding op de neus van de hond gezien.