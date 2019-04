Man (67) valt drie meter naar beneden bij bedrijfsongeval in Silvolde

Doetinchem­se Europarle­men­ta­riër en invloedrij­ke CDA-er overleden: ‘Arie zocht altijd het compromis’

14:40 DOETINCHEM - Drs. Arie Oostlander is afgelopen weekend op 83-jarige leeftijd overleden. In de jaren ’80 en ’90 was drs. Arie Oostlander een invloedrijk man in het CDA. Aanvankelijk als eerste directeur van het wetenschappelijk bureau van de partij, later als Europarlementariër (1989-2004).