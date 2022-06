Man (72) bestolen van 300 euro door vingervlugge dief op parkeerplaats Lidl in Doetinchem

Achterhoek heeft ruim 10.000 nieuwe woningen in de pijplijn: ‘Niet langer alle ballen op het Westen’

DOETINCHEM - De zeven Achterhoekse gemeenten hebben 10.000 à 11.000 nieuwbouwwoningen in de pijplijn. De bouwplannen maken deel uit van het voorstel dat via Provincie Gelderland later dit jaar naar bouwminister Hugo de Jonge gaat.

