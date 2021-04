Man (80) verwondde eerst raadslid in Hengelo voor hij tegen een boom botste en overleed

Buurt is geschokt

De gewond geraakte vrouw is naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling aan haar verwondingen. De gebeurtenissen schokken de buurt, maar geen van de mensen in de buurt wil er uitgebreid over praten. ,,Het is dieptriest”, zegt één buurvrouw nog wel.



Over de aard van de verwondingen van de vrouw en de achtergrond van het conflict meldt de politie nog altijd niks. ‘Het onderzoek loopt nog. De verwachting is dat hier op korte termijn geen ontwikkelingen in te melden zijn’, aldus de politie.