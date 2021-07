Man (84) overleden door eenzijdig ongeluk in Hummelo

STADSE FRATSEN Opa is meer van Verstappen en heeft weinig gevoel voor zelfdes­truc­tief voetbal­leed

3 juli Nadat het zich op klaarlichte dag had voltrokken overwoog ik even de lijn met oranje vlaggetjes die hing tussen de toegangspoort van de buren en ons balkon, ruw aan flarden te trekken. Publiekelijk in brand te steken, misschien ook. Of te vertrappen. Tot mijn gedachten gingen naar de tere zieltjes van de buurjongens: 8, 5 en 3 jaar oud.