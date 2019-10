Man (91) gewond naar ziekenhuis na ongeluk in Rekken, weg afgesloten

Boerin Suzanne Ruesink over strijd van de boeren in jubileume­di­tie Nieuwscafé

14:47 DOETINCHEM - Suzanne Ruesink, de bekendste boerin van de Achterhoek, is zondag 3 november gast in het Nieuwscafé in de Gruitpoort in Doetinchem (aanvang 14.00 uur).