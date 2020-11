Man bedreigt meisje met mes en berooft haar van geldbedrag in buurt van De Vijverberg

Help! De weidevogel verdwijnt. Kamerlid uit Dalfsen komt met reddings­plan: ‘Slechtste jaar ooit’

9:00 Help! Het is 5 voor 12 voor weidevogels. Het Dalfser CDA-Tweede Kamerlid Maurits von Martels maant het kabinet daarom tot actie. Hij diende deze week plannen in om ze beter te beschermen. Weidevogelspecialist Cor Pierik uit Genemuiden is blij dat de landelijke politiek in actie komt.