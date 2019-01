Man die eigenares van zorgboerderij Wichmond neerstak voor de rechter

Vrachtwa­gen te water na botsing met auto in Beltrum: weg afgesloten

8:22 Een vrachtwagen is donderdagmorgen in het water van de Slinge in Beltrum terechtgekomen. De chauffeur kwam op de Ruurloseweg/N319 in de Achterhoek in botsing met een automobilist die de vrachtwagen over het hoofd zag.