Man die kind (4) doodreed bij Zelhem overleden na operatie

Plan voor zonnepark bij Eefde

7:56 Het bedrijf Solarfields wil aan de Mettrayweg in Eefde een zonnepark realiseren ter grootte van 5 hectare. Het park is gepland op een locatie ingeklemd tussen Mettrayweg en de spoorweg. Vraag is of de Eefdenaren in dat gebied veel enthousiasme op zullen kunnen brengen voor een dergelijk park.