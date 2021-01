Man die tijdens proefritten fietsen stal in Nunspeet, Lochem en Zutphen wijt gedrag aan leverfalen

mijn hobby Tonny (76) kan van elk stuk hout een pen maken

14 januari „Mijn familie komt oorspronkelijk uit Frankrijk en waren allemaal meubelmakers. Wij zitten al meer dan 110 jaar in ons garagebedrijf in Ulft, maar toen ik zes jaar geleden, na 42 jaar in de zaak, met pensioen ging wilde ik ook eens iets met hout proberen”, vertelt Tonny Frazer.