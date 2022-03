Man die vriendin gebroken neus slaat krijgt werkstraf en moet in behandeling

over de grens Zakkenrol­lers stelen portemon­nee van 83-jarige vrouw

Bij de apotheek heeft ze haar portemonnee nog. Want de 83-jarige vrouw uit Isselburg betaalt donderdagmiddag rond 16.15 uur in Bocholt haar inkopen met geld uit haar beurs. Korte tijd later staat ze in een andere winkel in het centrum plotseling met lege handen. Zakkenrollers hebben haar portemonnee uit haar tas gepikt.

18 maart