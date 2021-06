Man en drie kinderen gewond bij botsing met boom op Eibergseweg bij Meddo

Naar de oorzaak van het ongeval is een onderzoek gestart door de politie. Waarschijnlijk verloor de bestuurder op een rechte weg de macht over het stuur, waarna hij met de auto in de berm belandde en tegen een boom botste.

Traumahelikopter geannuleerd

De Eibergseweg is in verband met de aanrijding volledig afgesloten. De zwaar beschadigde auto is door een berger afgesleept. In eerste instantie was er een traumahelikopter opgeroepen, maar deze is even later geannuleerd.