Man gewond bij botsing tegen boom in Hengelo

video Boodschap van hoop in Bronck­horst: ‘Komt moment dat we met z’n allen weer naar kermis kunnen’

5 januari HENGELO - ,,Er komt een moment dat we corona achter ons kunnen laten en dat we met z’n allen weer naar de kermis kunnen. Ik ben benieuwd hoe de samenleving is veranderd als het weer normaal wordt en of we er ook iets van hebben geleerd.”