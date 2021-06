Man gewond bij werk aan gevel Amphion: werk weer hervat

Stiefvader die ‘meisje van Nulde’ vermoordde wil overplaat­sing naar longstay: ‘Ik snap best dat mensen mij niet in hun buurt willen hebben’

14 juni Mike J. (51), de stiefvader die ‘het meisje van Nulde’ doodde en nog steeds in een tbs-kliniek zit, is nagenoeg uitbehandeld. Van vrijlating is echter geen sprake. J. zelf, die door corona ernstig ziek is geworden, wil vooral overgeplaatst worden naar een andere tbs-kliniek met een longstayafdeling.