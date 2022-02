Man in busje toont geslachtsdeel aan vrouwen

VIDEO Alpaca­ranch verlaat Voorst: ‘We hadden de keuze, of verhuizen, of één alpaca weg doen’

VOORST - Het begon als een hobby maar neemt inmiddels professionele vormen aan. Alpacaranch D’n Achterhoek is de locatie in Voorst bij Gendringen ontgroeid. In april vertrekt de ranch naar De Heurne bij Aalten.

5 februari