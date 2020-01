Man maakt kentekenplaat bewust onleesbaar met modder in Ruurlo en krijgt flinke boete

Parkeren in centrum Doetinchem niet meer gratis: automaten weer in gebruik

15:03 DOETINCHEM - De parkeerautomaten in het centrum van Doetinchem zijn in de loop van deze donderdag allemaal weer in gebruik. De automaten waren afgesloten en verzegeld om vuurwerkschade te voorkomen. Afdekplaten op de apparaten zijn in de loop van de dag verwijderd zodat uitgifte van parkeertickets weer mogelijk is.