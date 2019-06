Man met een Mission

Dick Pardijs ontpopt zich tot een van de opvallendste ondernemers in de Doetinchemse binnenstad. In een tijd dat landelijk de ene na de andere kledingketen stopt, begon hij twee jaar geleden Mission in de Hamburgerstraat, een zaak met duurzame kleding voor vrouwen.



Eind vorig jaar kocht hij de failliete winkelketen Tender op, waar hij in het vorige decennium nota bene zelf mede-eigenaar van was en maakte ook van deze winkels Missions. Dit voorjaar verbaast hij met de aankoop van 'het geveltje van Brinks', misschien wel het opvallendste winkelpand in de Achterhoekse winkelstad.



Waarom heeft u het winkelpand met de klokgevel, waarin nu nog schoenenzaak Brinks zit, gekocht?

,,Ik kan naar een adviseur stappen met de vraag mijn geld te beleggen. Ik kan ook een pand als dit kopen. Wel is het zo dat dit pand emotie bij mij oproept: ik vind het jammer zoals het er nu bij staat en wil het terugbrengen in oude stijl. Emotie is natuurlijk de slechtst mogelijke leidraad om iets te kopen.”



Duurzaamheid is een woord dat u graag gebruikt. Is het in stand houden van zo'n oud pand ook een vorm van duurzaamheid?

,,Zeker. Het is een uniek pand, met een kelder die zichtbaar gemaakt zou moeten worden. Als ik in de oude keuken zit, kijk ik mijn ogen uit. Alles ademt historie. Wat ik er mee ga doen weet ik nog niet. Over twee jaar kan ik er over beschikken, misschien begin ik er zelf wel wat in.”



Mission verkoopt duurzame kleding voor vrouwen. Wat is dat eigenlijk?

,,We kopen kleding in dat van bijvoorbeeld biologisch katoen of van gerecycled materiaal is gemaakt. De leveranciers leveren er het certificaat bij dat de productie van de kleding gebeurt onder nette omstandigheden. Twee jaar geleden zijn we er mee begonnen. Het is lastiger dan ik dacht. De vestiging in Doetinchem loopt goed, de winkels die vanuit Tender voortkomen moeten zich nog verbeteren.”