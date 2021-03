Man met superlaag IQ achtervolgt jongetje met auto en belaagt hem, maar krijgt geen straf

column Bert Scheuter De natuur leert ons bescheiden­heid: omdat alles zijn eigen plaats heeft zijn beuk en mees identiek

25 maart Omdat het afleiding biedt in deze beperkende tijden en omdat het niet duur is, of zelfs gratis, gebeurt er iets dat zeldzaam was in de periode hiervoor: wij zijn onze natuur gaan koesteren. Nederlanders lijken plotseling massaal de schoonheid van het landschap te zien.