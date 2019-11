Man onder invloed geeft plaatsgenoot kopstoot in Winterswijk

Nepalese zilversme­den te gast in Eibergen

11:02 EIBERGEN - Zilversmid Dambar Bishwokarma uit Nepal is vrijdag 22 november samen met zijn zoon Jos Cherek Bishwokarma te gast in De Huve in Eibergen. Dambar is lokaal bekend in Eibergen, van onder meer twee eerdere bezoeken aan de inmiddels opgeheven Wereldwinkel.