Man op leeftijd glijdt uit en komt in Berkel terecht

Eis: 8 maanden cel voor man na ‘uithaal met klauwhamer’ naar vreemde die vriendin zoende

13:29 ARNHEM - Hij zag die vroege ochtend in september zijn vriendin in de tuin zoenen met een vreemde man. Er knapte iets in hem. Maar de 26-jarige, toen nog in Gaanderen woonachtige verdachte ontkende dinsdag op de rechtbank dat hij de vreemdeling met een klauwhamer op het hoofd sloeg.