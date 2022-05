Man op oude Zündapp gewond na botsing met auto bij Aalten

MET VIDEO Deze zorghelden willen jullie in het zonnetje zetten: ‘De directie krijgt wel eens hoofdpijn van haar bemoeienis­sen’

Het is vandaag de dag van de zorg. Op deze dag zet de Stentor zorgmedewerkers in het zonnetje met hulp van lezers. Eind maart deden we een oproep om jouw eigen zorgheld te nomineren. De reacties stroomden binnen. Twee zorghelden besloten we te verrassen: Josee Leerkes uit Apeldoorn en de voltallige ok-afdeling van het Deventer Ziekenhuis. De twee uitverkorenen staan symbool voor alle zorgmedewerkers die iedere dag weer voor anderen het onderste uit de kan halen.

12 mei