Man overleden na val van ladder in Groenlo

Gelders provincie­be­stuur tevreden over ‘bod’ voor opwekken van 6 terawatt aan duurzame stroom

18:37 ARNHEM - De zes Gelderse regio’s hebben hun concept-Regionale Energiestrategieën opgesteld, zo meldt de provincie Gelderland vandaag. Gedeputeerde Jan van der Meer is tevreden over het ‘bod’, zo meldt hij in een persbericht.