Man raakt bekneld en overlijdt bij bedrijfsongeval in de Achterhoek

Ontlading bij Flevo Boys én Olde Veste, HHC blameert zich in Spakenburg en ruime nederlaag voor VVOG

Na de pijnlijke nederlaag tegen DETO was het alle hens aan dek bij Flevo Boys, maar de ploeg uit Emmeloord heeft zich uitstekend hersteld en pakte drie belangrijke punten. Ook d’Olde Veste’54 deed belangrijke zaken in de strijd om handhaving. SV Urk en VVOG leden daarentegen een nieuwe nederlaag, terwijl HHC Hardenberg zich blameerde in Spakenburg.