Man raakt bekneld onder gekantelde heftruck, per traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht

Nieuwe school voor speciaal onderwijs in Zutphen groeit flink, gemeente trekt portemon­nee

Na de opening van De Springplank, basisschool voor speciaal onderwijs, is het leerlingenaantal bijna verdubbeld. Door de groei is er extra ondersteuning van jeugdhulp nodig in de nieuwe school aan de Keucheniusstraat in Zutphen. De gemeente trekt hier tot het einde van het jaar ruim 72.500 euro voor uit, waarna wordt gekeken wat er nog meer nodig is.

