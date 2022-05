Man randt meerdere vrouwen aan in Bocholt

De meldingen werden gedaan tussen 24 april 2022 en 3 mei 2022, allen op de fietspaden en voetpaden in de omgeving van de Bocholt Aasee, vlak over de grens. De slachtoffers zijn tussen de 35 en 67 jaar oud.



De dader reed in alle gevallen op een herenfiets. Hij sprak de vrouwen aan in het Duits en probeerde met hen in gesprek te komen of deed meteen onzedelijke voorstellen. Hij werd door de vrouwen weggestuurd en probeerde hen dan onzedelijk te betasten.



De Duitse politie heeft een schets laten maken van de dader: hij is tussen de 1,70 en 1,75 meter lang, tussen de 18 en 20 jaar oud (hij ziet er volgens de politie erg jong uit), kort zwart haar met kleine krullen op het hoofd, slank postuur, donker huidtype, verzorgd uiterlijk en hij sprak Duits zonder herkenbaar of opvallend accent.