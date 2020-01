Man steekt zijn ex - moeder van hun 6-jarige dochter - in nieuwjaarsnacht dood: opgepakt voor doodslag

De man is opgepakt op verdenking van doodslag, laat het Openbaar Ministerie in Münster weten. Verdachte en slachtoffer woonden niet meer samen en hadden geen vaste relatie meer. Maar waren wel geregeld samen op het adres van de vrouw in Borken. Daar liep volgens de man de laatste ruzie enorm uit de hand.



Tijdens het eerste verhoor zei de 59-jarige man zich niet te herinneren wat er precies gebeurd is. Maar het tweetal zou steeds vaker ruzie hebben gehad. Uit sectie is gebleken dat de vrouw door messteken en wurging om het leven is gekomen.



Man en vrouw hadden samen de ouderlijke zorg over hun 6-jarige dochter. Het meisje is overgedragen aan jeugdzorg.