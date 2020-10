Man uit Beltrum bestraft voor roepen ‘zwarte aap’ en ‘zwartjoekel’ tijdens uitgaan in Groenlo

ZUTPHEN/ BELTRUM - ‘Zwarte aap’ en ‘zwartjoekel’ zou een 27-jarige man uit Beltrum vorig jaar hebben geroepen tegen een donkere man, tijdens en na het uitgaan in City Lido in Groenlo. Maar de verdachte zelf was heel duidelijk tegen de rechter: hij was het niet die de racistische beledigingen had geroepen.