Man uit Dinxperlo jat glühwein-bord in Bocholt: ‘Gestolen in een opwelling van bier’

Video Ken jij ze nog? Deze dieren uit de regio kwamen in het nieuws in 2021 (en dit was de reden)

Een bijzondere geboorte, een grappige of enge ontdekking of een opgelost mysterie: deze dieren uit Oost-Nederland kwamen in 2021 in het nieuws. Om uiteenlopende redenen. Soms groot, soms klein, soms schattig, soms minder leuk, maar altijd genoeg over te vertellen. Een terugblik.

30 december