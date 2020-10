Man uit Groenlo bestraft voor schoppen en aan oren trekken zoontje (11)

Anne Letink nieuwe jeugdburge­mees­ter Bronck­horst

18 oktober HENGELO/ VORDEN - Anne Letink uit Vorden is het komende jaar de jeugdburgemeester in de gemeente Bronckhorst. Zij volgt in die functie Kjeld Kempers uit Zelhem op, die het afgelopen jaar jeugdburgemeester was. Anne werd gekozen uit dertien aanmeldingen van kinderen uit groep 7 van basisscholen in Bronckhorst.