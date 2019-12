Man uit het niets in gezicht geslagen in Groenlo

Man krijgt vuist in gezicht in Groenlo

9:40 GROENLO – Een man is in de nacht van zaterdag op zondag mishandeld bij uitgaansgelegenheid City Lido in Groenlo. Het slachtoffer stond in de rij bij de snackbar toen hij twee jongens aansprak op hun gedrag. Uit het niets kreeg hij een vuistslag in zijn gezicht.