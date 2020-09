Man uit Neede betrokken bij ongeluk met zwaargewonde in Bocholt

Duik digitaal onder in het Nationaal Onderduik­mu­se­um - als ICT’er, bijvoor­beeld

2 september AALTEN - De collectie van het Nationaal Onderduikmuseum lijkt vooral analoog. In de Tweede Wereldoorlog bestonden immers nog geen computers zoals we die nu kennen. En het vervalsen van persoonsbewijzen, distributiebonnen en stempels was vooral grafisch handwerk. Toch zoekt het museum in Aalten nu een ICT’er.