Man uit Varsselder en vier kompanen jarenlang achter de tralies voor aandeel in internationale criminele bende

video VVV Lochem is omgetoverd tot Inspiratie­punt: zelf je route bepalen met een druk op de knop

11:30 Met een Verhalenwand, Projectietafel en Routemixer is de VVV in Lochem omgetoverd tot Inspiratiepunt. Informatrice Saskia Marsman is supertrots op de make-over van ‘haar’ VVV. ,,Hiermee geven we de gasten meer beleving. Zodat ze langer blijven, met een positief gevoel naar huis gaan en vaker terugkomen.’’