Man valt van zijn fiets, rolt in een sloot en raakt onderkoeld; allemaal door een loslopende hond

Worden deze gevaarlij­ke verkeerssi­tu­a­ties in Zutphen eindelijk aangepakt? 'Al drie keer m'n auto total loss'

7:00 Scheurende auto’s, onduidelijke oversteekplekken en onoverzichtelijke voorrangswegen. De verkeersveiligheid laat op te veel plekken in Zutphen te wensen over, stelt PvdA-raadslid Frans Manders. Samen met GroenLinks-collega Dolf Logemann werkt hij aan een voorstel om vier gevaarlijke verkeerssituaties in de stad aan te pakken. Tot blijdschap van omwonenden. ,,Het lijkt wel of er eerst een dodelijk ongeluk moet plaatsvinden voordat er actie wordt ondernomen.’’