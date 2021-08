Man veroorzaakt al bellend ernstig ongeval in Doetinchem, ex-vriendin krijgt kunstheup: OM eist werkstraf en rijontzegging

VIDEO Park in Brummen is dumpingen helemaal zat: ‘Het moet stoppen, zo ga je toch niet met dieren om?’

24 augustus Het is een groot probleem voor Dierenpark ’t Goor in Brummen; dieren die gedumpt worden in het park. Sinds de zomervakantie zijn er in totaal al zeven hanen en twee konijnen over het hek gegooid bij het dierenpark. Een oplossing is er niet, volgens de vrijwilligers. Helemaal klaar zijn ze ermee. ,,Zo ga je toch niet met dieren om?”