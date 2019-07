Man zakt door dak boerderij in Ruurlo: traumahelikopter ter plaatse

Video Drie generaties, elf maanden, 33.600 puzzelstuk­jes

10:59 DOETINCHEM - Het gepuzzel duurde elf maanden. Opa Benny Eekelder (83), dochter Rosanja (51) en kleindochter Shirley (21) waren er afzonderlijk van elkaar zeker zes uur per dag druk mee. Maandag is de puzzel van acht bij drie meter uitgerold in het appartementencomplex in Doetinchem waar Benny en zijn vrouw wonen. In totaal gaat het om 33.600 stukjes.