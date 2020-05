Man zwaaide met samoeraizwaard naar agenten in Winterswijk: hij wilde uitkeringsgeld

Marianum in Lichten­voor­de opgefleurd met muurschil­de­ring: leerlingen maken ontwerp

11:11 LICHTENVOORDE - Het bovenbouwgebouw van de middelbare school Marianum in Lichtenvoorde is opgefleurd met een muurschildering van kunstenares Rosalie de Graaf van Roosarts. Verschillende leerlingen dachten mee over het ontwerp.