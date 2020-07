Man zwaargewond bij vechtpartij op ‘Aldipleintje’, politie zoekt getuigen

Bij de vechtpartij op het zogenaamde ‘Aldipleintje’ was een klein groepje jongemannen betrokken. Die hadden elkaar eerder op de avond al getroffen bij een eetgelegenheid in de Korte Kapoeniestraat in het stadscentrum. Ook daar kwam het tot geweld. De oorzaak van het conflict ligt volgens de politie in de relatiesfeer.

Toevallig bij ruzie

De politie vermoedt dat het slachtoffer toevallig ter plaatse was op de Veentjes, toen daar de tweede vechtpartij uitbrak. De 21-jarige werd mogelijk ongewild in de ruzie betrokken.



De hoop van de politie is met name gevestigd op mensen die met hun mobiele telefoon op de Veentjes opnames hebben gemaakt van het geweldsincident.



Woensdag werd bekend dat de politie voorstander is van het ophangen van camera's in het uitgaansgebied van Doetinchem. Een camera in de Korte Kapoeniestraat had bij de opsporing kunnen helpen.