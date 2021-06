Man zwaargewond bij werk aan gevel Amphion: werk ligt maandag stil

VIDEO Eigen afval opruimen lijkt voor jongeren niet vanzelf­spre­kend: waar gaat het mis?

13 juni Afval gooi je in de container of neem je mee naar huis. Het lijkt een belangrijke boodschap aan kinderen tijdens de opvoeding. Maar ondertussen veranderen fuivende jongeren strandjes en plantsoenen in openbare vuilstorten. Ligt dat écht aan de opvoeding?