Mañana is gewoon Mañana en trekt als vanouds veel volk

Geen drukte bij de ingang, geen lange rijen bij de munten, geen hordes bij de muziekoptredens. Twee bijennesten die met een hoogwerker uit een boom werden gehaald. Dat was eigenlijk het meest opzienbarende. ,,Het was in ieder geval een goed bekeken attractie", zegt Lotte Post van organisatie De Feestfabriek.



Het Vordens festival Mañana Mañana is zonder incidenten verlopen. Beetje rondwandelen, muziek luisteren, mensen kijken en wat lekkers eten. Vooral dat laatste. Over het hele terrein verspreid staan foodtrucks met de meest uiteenlopende hapjes.