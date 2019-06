Mañana Mañana in Vorden biedt eindexamen-kandidaten gratis festivalavond aan

VORDEN - Deze woensdag geslaagd voor je eindexamens, of juist niet? Dan mag je een avond gratis naar binnen op het Mañana Mañana-festival in Vorden. Dat laat de organisatie op de dag van de examenuitslagen weten. Wie donderdag zijn of haar cijferlijst meeneemt naar Mañana Mañana, mag vanaf 18.00 uur gratis naar binnen. Ook als je gezakt bent.